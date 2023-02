Kleurrijk truitje gaat als allereerste kledingstuk over toonbank van gloednieuwe e5-winkel in Zoersel

Zoersel/Ranst Toekomsti­ge orthopeda­go­gen uit Oekraïne lopen stage in zorgvoor­zie­nin­gen voor mensen met beperking

De oorlog tussen Oekraïne en Rusland is intussen bijna een jaar aan de gang. Voor studenten uit het binnengevallen land is werkervaring opdoen daardoor allesbehalve evident. En daarom verwelkomen voorzieningen voor mensen met een verstandelijke beperking Monnikenheide-Spectrum (Zoersel) en Zevenbergen (Ranst) in februari en maart telkens twee stagiaires orthopedagogie uit Oekraïne. “Het is hartverwarmend om te zien met hoeveel zorg en inspanning mensen met een beperking hier worden begeleid”, aldus Yrina (18) en Sofiia (19).

8 februari