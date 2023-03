Kinderen laten beschilderde keien wereld rondreizen om schoolgenootje met hersentumor te steunen

De kinderen van mochten vrijdag in slaapoutfit naar school komen. Beuk & Noot hield geen pyjamafeestje, maar deed aan de Nationale Pyjamadag van Bednet, die ervoor zorgt dat zieke kinderen en jongeren van thuis uit live de les kunnen volgen met hun eigen klas. Zo waren de leerlingen solidair met de kleine Lowie. De kleuter vecht tegen een hersentumor. Via Bednet blijft hij toch wat in contact met zijn leeftijdsgenootjes. “We hebben een paar keer per week contact met hem. Nu zijn haartjes uitgevallen zijn, is het ziektebeeld heel duidelijk. Zijn klasgenootjes beseffen dat het ernstig is. Ze zijn er erg mee bezig. En ze missen hem enorm. Ze genieten dan ook van de momentjes waarop ze hem kunnen zien via Bednet”, vertelt Lowies juf Nathalie. “Er is via Bednet ook een klasfoto genomen vandaag. Dat was heel emotioneel”, zegt Lowies papa Sven.

Beuk & Noot, waar ook Lowies grote zus Emilou (7) naartoe gaat, voelt erg mee met het gezin. De leerlingen hebben ook keien kleurrijk beschilderd en #Lowie erop gezet. Die ‘happy stones’ kunnen de kinderen bijhouden, al is het eigenlijk de bedoeling dat ze die op een mooie plek leggen. Wie die vindt, kan die meenemen en verleggen. Zo reizen de stenen de hele wereld rond. “Een leerling gaat in de paasvakantie naar New York. Hij gaat de steen in Central Park neerleggen”, weet directrice Heidi Deturck.

Met hun happy stones verzamelden de kinderen vrijdag in de sporthal. De bijna 500 leerlingen vormden daar samen een hart voor Lowie. Dat mooi gebaar kwam vader Sven bijwonen. Enkele kinderen hebben hem zelfs hun steen gegeven. “De kinderen hebben er kleine kunstwerkjes van gemaakt. Het is een ontroerend initiatief”, vindt hij. “We worden overdonderd door fantastische acties. Uit onze hele omgeving krijgen we heel veel steun.”

Met gezin tijd doorbrengen

De papa heeft een opvallend korte coupe. “Lowie had het moeilijk dat een deel van zijn haartjes eraf moesten voor de operatie. Intussen zijn ze ook bijna allemaal afgevallen. Hij heeft dan ook mijn haar mogen afscheren, omdat hij zich daar beter bij voelde. Dat is voor mij maar een kleintje.”

Hoe het momenteel gaat met Lowie? “Zijn tweede chemokuur is goed verlopen. Zijn bloedwaarden waren zo goed dat hij dit weekend even naar huis mag. Dat gaat deugd doen, want normaal moeten wij constant pendelen tussen Zoersel en het UZ Gent. Daardoor leven we een beetje naast elkaar. Nu kunnen we nog eens thuis met zijn vieren samen zijn.”

