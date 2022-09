Kinderen kunnen voor jeugdwedstrijd over hun lokale held schrijven

De schrijfcompetitie staat in thema van ‘#trots#lokalehelden’. De leerlingen uit de derde graad van het lager onderwijs kunnen een fictief of waargebeurd verhaal, interview, nieuwsbericht... schrijven over een lokale held naar wie ze opkijken. Denk maar aan een Belgische koning(in), uitvinder, zanger, deejay of voetballer. Of misschien wel je eigen tekenleraar, muziekjuf of scoutsleider?