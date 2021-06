Kinderen gehandboeid en mond afgeplakt bij overval op wokrestaurant: daders riskeren tot 6 jaar cel

Turnhout Studenten schenken stad nieuwe toeristi­sche activiteit: “Beweging voor kinderen, cultuur voor ouders”

30 mei Studenten van Thomas More hebben een uniek project uitgewerkt. Ze creëerden een wandeling in de binnenstad van Turnhout waarbij sport wordt gecombineerd met erfgoed. Terwijl kinderen in beweging worden gebracht via allerlei opdrachten, krijgen hun ouders evenveel culturele wetenswaardigheden over de stad voorgeschoteld. “Ideaal voor ouders die hun kinderen eens willen weghalen van het scherm.”