Kinderdagverblijf neemt nieuwe start: “Stoppen was geen optie, want ik doe deze job doodgraag”

ZoerselDe crèche Biejoekes op de Eikenlaan in Halle-Zoersel heeft opnieuw de deuren mogen openen. Op een gezellige kerstdrink konden ouders afgelopen weekend een kijkje komen nemen in het kinderdagverblijf van Nathalie De Vos (29). De uitbaatster hoopt snel weer leven in de brouwerij te krijgen nadat ze haar opvang vierenhalve maand gesloten moest houden. “We moeten het vertrouwen van de ouders terugwinnen”, zegt ze.

Nadat Nathalie zelf enkele jaren ervaring had opgedaan in een kinderdagverblijf in Pulle, begon ze in juni 2021 haar eigen crèche ‘Biejoekes’ in het huis aan de woning van haar ouders. Haar droom werd werkelijkheid. Al werd haar vergunning een jaar later ingetrokken door Agentschap Opgroeien. Na verschillende inspanningen heeft ze die in oktober weten terug te winnen. “De vzw Mentes (ondersteuningsnetwerk voor kinderopvang, red.) heeft ons gecoacht. We hebben via bijscholingen veel tips gekregen. En de vzw heeft mijn team en mij ook een hart onder de riem gestoken. Daar zijn we heel dankbaar voor”, vertelt Nathalie. “Ook de steun van vele ouders heeft ons deugd gedaan. Ik ben ervan overtuigd dat we er sterker zijn uitgekomen.”

In de crèche kunnen de ouders met suggesties terecht in de ideeënbus. Al zijn ook klachten daar welkom. “We streven naar een open communicatie. Als er wat scheelt, kunnen de ouders ons dat altijd zeggen. We begrijpen wel dat er daarvoor misschien een drempel is. Vandaar de box”, zegt Nathalies mama Martine Ceulemans (62), die haar dochter bijstaat. “Bovendien hebben we camera’s geplaatst, die zowel filmen als geluid opnemen. Wanneer er iets gebeurd zou zijn, kunnen we laten zien hoe dat verlopen is. Het is goed voor de veiligheid van de kinderen. Tegelijkertijd geeft het ons een geruster gevoel”, aldus Nathalie en Martine.

Het blijft voorlopig nog rustig in de huiselijk ingerichte kinderopvang waar plaats is voor zestien kindjes tussen nul en drie jaar. Vanaf april 2023 komt al zeker een kindje. De crèche kreeg zondag nog geïnteresseerd bezoek over de vloer. “Bij de rondleiding vertel ik altijd eerlijk dat we geschorst zijn geweest. Dat appreciëren de ouders wel steeds”, vertelt Nathalie. “Natuurlijk laten we ook horen dat we als team klaar zijn om er echt voor te gaan. Voor mij was stoppen echt geen optie. Ik doe deze job doodgraag. Je haalt er zoveel voldoening uit. We zijn de kindjes en hun geluidjes hier binnen echt al aan het missen.”

Wie nog een plaatsje in een kinderopvang zoekt, kan mailen naar info@biejoekes.be, bellen naar 04 56 26 41 78 of gewoon eens langsgaan op de Eikenlaan 27 in Halle-Zoersel. Meer info: www.biejoekes.be.

