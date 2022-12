Kempense kameraden produceren eigen kortfilm: “Zelfs vijf dagen in Spanje opgenomen”

Zoersel/Malle/Hoogstraten‘Weg van de Kempe’. Die nieuwe kortfilm hebben vier vrienden woensdagavond gelanceerd. Beland in een maffiose drugswereld beleven New Kids spannende avonturen. Het verhaal is een vervolg op hun eerdere productie ‘Recht oat de Kempe’. “We hebben zelfs al plannen voor een derde film”, klinkt het enthousiast.

Voor een schoolopdracht in het secundair onderwijs moesten Brecht Mels (23) uit Zoersel, Yannick Jorens (24) uit Halle-Zoersel en Pieter Laurijssens (24) uit Oostmalle zelf filmpje maken in de lijn van de Nickelodeon-jeugdserie ‘Ned’s SurvivalGids: hoe houd ik de middelbare school vol?’. Dat thema leek hen wat saai. “Wij hebben ons laten inspireren door de New Kids (bende marginalen uit het Nederlandse dorp Maaskantje, red.) voor onze video. Met auto’s van leerkrachten zijn we gaan rondrijden en hebben we met blikjes Cara liggen gooien”, grinniken ze. “Van onze leraars hebben we slechte punten gekregen. Maar dat maakte niet uit, want we vonden het heel plezant om te doen.”

New Kids meets Narcos

Toen ze in de zomer van 2020 samenzaten op een terras, kwam het idee opborrelen om een échte kortfilm te maken. “We hadden door die taak op school echt de filmmicrobe te pakken gekregen”, vertellen ze. Aan dat project wilde hun vriend Neill van der Schans (24) uit Hoogstraten ook wel graag meedoen. “Eerst wilden we voortborduren op de New Kids. Dat hebben we uiteindelijk gecombineerd met elementen uit de Netflix-serie Narcos (die het leven van drugsbaron Pablo Escobar verhaalt, red.)”, zegt het kwartet. “Onze eerste film ‘Recht oat de Kempe’ van ons productiehuis ‘SQUADRA STUDIOS’ was in januari 2021 klaar. Heel onschuldige werklozen komen in een drugsmilieu terecht waar ze niet meer uitraken.”

Quote Zelf ben ik afkomstig uit Nederland. Mijn familie en kennissen begrijpen helemaal niets van het taaltje. Gelukkig hebben we voor onderti­tels gezorgd Neill

Door de coronacrisis was het aantal toeschouwers op de première in het KLJ-lokaal in Zoersel beperkt. De filmmakers polsten naar de mening van het publiek over de productie van veertig minuten. “Het was bewust een open einde. Toen we vroegen wat iedereen ervan vond, wilde de grote meerderheid wel een vervolg zien.”

Casino

Dat kwam er dan ook. Een jaar lang werkten de Kempenaars eraan. “Voor de tweede kortfilm was nog veel ruimte voor verbetering tegenover de eerste, die vrij minimalistisch was. Het script hebben we wat beter uitgewerkt. Er zijn ook meer personages en figuranten. Bovendien hadden we een ruimer budget. We zijn zelfs naar Lloret de Mar geweest in Spanje om daar vijf dagen te gaan filmen. Dat was dan zogezegd Zuid-Amerika. Voor beeldmateriaal zijn we gaan feesten en ook naar het casino geweest. We hebben ook een scène gefilmd aan getunede auto’s in Breda.”

Volledig scherm Neill van der Schans, Brecht Mels, Yannick Jorens en Pieter Laurijssens hebben hun tweede kortfilm 'Weg van de Kempe' gelanceerd © emz

Sappig dialect

En ‘Weg van de Kempe’ zou ‘Weg van de Kempe’ niet zijn als er niet opgenomen zou zijn in de Kempen zelf. “Nadat we toestemming ervoor kregen, mochten we filmpen op het vliegveld van Oostmalle. Verder zijn er scènes opgenomen in het dorp van Oostmalle, De Blakheide in Beerse, een camping in Merksplas en het Fort van Oelegem. Of we ook Kempisch praten in de film? Uiteraard”, vertellen ze. “Zelf ben ik afkomstig uit Nederland. Mijn familie en kennissen begrijpen helemaal niets van het taaltje. Gelukkig hebben we voor ondertitels gezorgd”, lacht Neill.

De nieuwe kortfilm duurt eveneens veertig minuten. Zestig à zeventig man kwam het resultaat op 17 december in première bewonderen in het KLJ-lokaal in Zoersel. ‘Weg van de Kempe’ is sinds woensdagavond ook te zien op het YouTube-kanaal van SQUADRA STUDIOS. “De film heeft ook weer een open einde. We zijn al bezig aan onze derde. Dat zal wel weer even duren eer die klaar is, want we hebben ook allemaal al een job. Filmmaken is veel werk, maar voor ons is het echt een passie”, besluiten Brecht, Yannick, Pieter en Neill.

