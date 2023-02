JH Zoezel heropent vrijdag met knaller: “Jongeren uit buurt snakken naar centrale ontmoetingsplek”

Antwerpen Karel de Grote Hogeschool doet onderzoek naar middagpau­ze in lager onderwijs

Onderzoekers van de Karel de Grote Hogeschool (KdG) bogen zich de afgelopen jaren over middagpauzes in het basisonderwijs. Die zijn namelijk een doorn in het oog van menig pedagoog, ouder en schooldirecteur. “Een wettelijk kader voor deze ‘vergeten’ tijd ontbreekt en scholen missen handvaten om kinderen een waardevolle pauze te geven. Met kleine aanpassingen en door naar de kinderen te luisteren kunnen scholen hun middagpauze verbeteren", klinkt het.