Jeugdwerkstraat aan Scouts Halle krijgt permanent karakter

Malle Speciale snaarin­stru­men­ten in symfonie aan kasteel van Oostmalle

Het kasteel op het Domein de Renesse in Oostmalle vormt op zondag 20 maart van 10.30 tot 12 uur het decor voor het concert ‘Murmuring Muses and Whispering Jinn’. De luit van Sofie Vanden Eynde treedt in dialoog met de oed (peervormig snaarinstrument uit het Midden-Oosten) van de Irakees Saad Mahmod Jawad. De twee muzikanten laten hun favoriete composities in elkaar overvloeien en improviseren op barokke baslijnen of Arabische melodieën. Een ticket kost 10 euro en is te verkrijgen op het digitale ticketplatform van de gemeente Malle.

