Jeroen (43) vertolkte 100 dagen ‘Big Brother’: “De bewoners hebben een band met mijn stem opgebouwd”

Zijn roots liggen in Limburg, maar Medaer vindt zichzelf een Kempenzoon. Hij ging naar school in Turnhout en woonde een tijdlang in Oostmalle. Eind vorig jaar verhuisde hij met zijn gezin vanuit Borgerhout naar Zoersel. De kersverse Zoerselaar lijkt met zijn zwarte, lange baard en diepe stem wel weggelopen te zijn uit een of andere Vikingreeks op Netflix. Aandachtige kijkers hebben de acteur al bezig gezien in De Twaalf of Red Light. In januari 2020 maakte de germanist van opleiding zijn debuut in de theaterwereld. Toen het acteren en de theaterwereld door de coronacrisis wat stil kwam te liggen, stampte de stemacteur kort na de start van de eerste lockdown samen met Gerdi Swennen ‘De Uitsprekerij’ uit de grond, een productiehuis van luisterboeken. Intussen is Medaers stem één van de meest gekende in Vlaanderen, al is dat vooral te danken aan de vertolking van Big Brother.