Jan De Prins (CD&V) neemt zitje in politieraad over van partijgenoot Roel Van Elsacker

Turnhout Prijzen te winnen tijdens ‘Maand van de Markt’: “Extra reden om in april op zaterdag af te zakken naar onze Grote Markt”

De maand april is uitgeroepen tot de Maand van de Markt. Een uitgebreide promotiecampagne zet de openbare markten en de beleving daarrond extra in de verf. Bij meer dan 800 marktkramers verdeeld over de hele provincie kunnen de bezoekers een maand lang leuke prijzen winnen. Alleen in Turnhout al staan er 80 marktkramers opgesteld.

3 april