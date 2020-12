Is dit het spectaculairste kersthuis van België? “Al sinds vorig jaar bezig met uitwerking”

Een jaar voorbereiding

Branden is heus niet het enige wat ze kunnen. Guy is erin geslaagd de lampjes zo te programmeren dat die flikkeren op de deuntjes van kerstliedjes. Verschillende kleurschakeringen en bewegingen maken er een heuse lichtshow van. De uit de hand gelopen hobby neemt heel wat tijd in beslag. “Sinds midden december 2019 ben ik ermee bezig om de lay-out uit te dokteren. De voorbije weekends hebben we al een paar keer een voorproefje gegeven. Vrijdag 11 december doen we een eerste keer de volledige show van ongeveer 25 minuten. Naar kerst toe doen we dat steeds vaker.”

Positieve reacties

De lichtjes liet Guy deze zaterdag om 18 uur al eens dansen op bekende kerstsongs als ‘All I Want for Christmas’ of ‘Merry Christmas Everyone’. Dat trok toch wel wat kijklustigen. Ook de voorbijrijdende auto’s vertraagden of stopten even om te genieten van het schouwspel. “Ik krijg bijzonder veel positieve reacties. Volwassenen zeggen me dat het kind weer in hen naar boven komt. In deze tijd is het fijn om anderen een plezier te bezorgen. Hoe lang de verlichting en versiering nog blijft staan? Voor mijn part tot eind januari.”