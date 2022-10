Inwoners Zoersel maken kans op cadeaucheques met WK pronostiek

Grobbendonk Gele papiercon­tai­ners maken intrede in Grob­bendonk

Nu is het echt gedaan met het verzamelen van papier in kartonnen dozen of het samenbinden in pakketjes in Grobbendonk. Volgende week worden de gele papiercontainers bedeeld. Deze week ontvangen de Grobbendonkenaars van IOK een brief met meer info over de leverdatum.

20 oktober