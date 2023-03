Invloed van Cisterciënzers op Zoersel intrigeert: al 325 kunstboeken over bijzondere band verkocht

De kloosterorde van de Cisterciënzers heeft een cruciale rol gespeeld in de geschiedenis van Westmalle en vooral ook Zoersel. Over die impact is zopas een indrukwekkend kunstboek verschenen. Dat hebben de auteurs afgelopen zaterdag voorgesteld in het Zoerselhof, eveneens gebouwd door die strekking monniken.

De Cisterciënzers zijn in onze regio onlosmakelijk verbonden met de Abdij der Trappisten in Westmalle, die de monniken van La Trappe - een afgescheiden groepering binnen de Cisterciënzers - stichtten in 1794. Al gaat hun geschiedenis in onze streek veel verder terug dan dat. Al in de dertiende eeuw schonk Hendrik I, de Hertog van Brabant, grote gebieden in Zoersel en Westmalle aan de Abdij van Villers-la-Ville. Op die ‘villa’ (domein) Westmalle-Zoersel zou de groep Cisterciënzers een nieuwe abdij oprichten, al kwam die uiteindelijk niet in dat dubbeldorp, maar wél in Hemiksem.

Toezichthouder

Die Sint-Bernardusabdij heeft door haar beheer een erg belangrijke bijdrage geleverd tot het huidige Zoerselbos. Woeste gronden werden rendabel gemaakt door bosbouw, terwijl beboste gedeelten in stand werden gehouden. Dat heeft gezorgd voor een rijk gevarieerd landschap.

Bovendien hebben paters daarvan een steenbakkerij gesticht in Zoersel. Met daar geproduceerde bakstenen is het abtshof gebouwd voor provisor Bonifacius De Wolf, die daar intrek innam in 1787. Vanuit die ‘Refugie van Sint-Bernards’, vandaag de dag het Zoerselhof, hield de abdij-afgevaardigde toezicht op de eigendommen van de monniken. Ook de kerk, de pastorij en het molenhuis hebben de Cisterciënzers in Zoersel opgetrokken.

Van werknota’s tot sagen

Die interessante geschiedenis vormt het onderwerp van het nieuwe kunstboek ‘De Cisterciënzers en Zoersel. De Villa Westmalle-Zoersel, het Zoerselbos en het Zoerselhof’. Het werk bestaande uit 250 foto’s en 300 bladzijden geeft onder meer een samenvatting van werken uit het verleden waarin die band al aan bod kwam. Bijzonder is dat het werk de gegevens van het ‘Land en Plantagiënboek’ (17-18de eeuw)’ vertaalt in begrijpelijk Nederlands. Die schat aan informatie over allerhande werkzaamheden wordt ook voor het eerst verwerkt in een afzonderlijke beschrijving van de onderscheiden gronden, heiden en bossen van het hele Cisterciënzer-domein in Zoersel en enkele andere gebieden van de Sint-Bernardsabdij gelegen buiten Zoersel. Ook de strijd voor het behoud van het Zoerselbos komt aan bod, net als spannende sagen zoals ‘De Bende van het Zoerselbos’.

Volledig scherm Het nieuwe kunstboek met op de front provisor Bonifacius De Wolf. Op de achtergrond het prachtig Zoerselhof. © emz

Toekomst van ‘t Boshuisje

Het kunstboek werd zaterdag officieel voorgesteld op het Zoerselhof. De eigenaar van die Zoerselse parel, Ivo Van Vaerenbergh, heeft de aanzet gegeven tot het mooie werk. “Intussen zijn al 235 exemplaren verkocht”, glundert de co-auteur. Ook geschiedkundige en Zoersels ereburger Leo Cautereels heeft eraan meegewerkt. “Voor de komende generaties is nog veel werk. Zo moeten er nog robuuste verbindingen komen tussen het Zoerselbos enerzijds en het vliegveld Malle-Zoersel en de Schijnvallei anderzijds”, speechte de voorvechter van het Zoerselbos. “Ik blijf er tot slot voor ijveren dat ‘t Boshuisje eigendom moet worden van de overheid.” Daarnaast droegen ook Linda Lambreghts (natuurgids in het Zoerselbos), Jan Denissen (voorzitter van de Heemkundige Kring Zoersel) en Leo Hermans (Heemkundige Kring Zoersel) een serieus steentje bij.

Dankzij de vlotte verkoop en de royale sponsoring kunnen de auteurs ook al enkele cheques weggeven. Zo kregen zowel de Heemkundige Kring Zoersel als de Vrienden van het Zoerselbos 1.500 euro. Monnikenheide en het orgelcomité mochten dan weer 1.000 euro ontvangen. Nadien volgde nog een gezellige receptie.

Kunstboek bestellen

Het boek is nog verkrijgbaar aan de prijs van 40 euro door te storten op rekening BE38 0689 4689 9172. Vermeld ‘Cisterciënzers en Zoersel’, naam en mailadres of telefoon. Na betaling kan het afgehaald worden in het Heemhuisje van de Heemkundige Kring Zoersel of het Bezoekerscentrum van de Vrienden van het Zoerselbos.

