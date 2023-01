IN BEELD. Zoersel bedekt met laagje sneeuw

Regio Mechelen Van maanbezoek tot winterwan­de­ling: dit zijn onze tips voor het komende weekend in de regio Mechelen

Geen idee waar naartoe dit weekend? Wat te denken van een maanbezoek of een winterwandeling? Of is een literaire of kunstzinnige uitstap meer je ding? De kinderen zullen dan weer vast blij zijn met de kermis. Dit zijn onze weekendtips voor de regio Mechelen voor het weekend van 21 en 22 januari.

