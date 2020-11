IN BEELD. Drive-in tussen de koeien gigantisch succes: “Zoveel blije gezichtjes, daar doe je het toch voor?”

Zoersel De Buffelboerderij van Wendy Dekker en Wim Keysers op de Raymond Delbekestraat in Sint-Antonius Zoersel hebben zondag voor de eerste keer een drive-in georganiseerd in hun stallen. Uw journalist trok er samen met vrouwlief en hun tweeling Maartje en Lise naartoe. De reacties waren unaniem. “Papa en mama, dit willen we nog eens doen!”

De Buffelboerderij van Wendy Dekker en Wim Keysers telt zo’n 150 melkkoeien, 100 kalveren en zo’n 48 waterbuffels en daarmee zijn ze uniek in Vlaanderen. Met de drive-in, waarbij de bezoekers ook wat verse groenten, fruit, eieren of melkproducten konden kopen, wilden Wendy en Wim vooral de andere landbouwers een beetje steunen. We kiezen zelf voor het buffelijs, de mozzarella en een zak aardappelen. Maar ook de pannenkoeken en de yoghurt hadden wel gesmaakt, denk ik zelf dan.

Volledig scherm Drive-in bij koeienboerderij in Zoersel. © Benoit De Freine

Ondertussen laten we de kinderen even plaatsnemen op de schoot. Maartje achter het stuur bij papa en Lise bij mama. Klaar voor het tochtje door de stallen. Maartje ziet het helemaal zitten. Of het nu is om zelf te mogen rijden dan wel om de dieren te aaien: het zal een combinatie van beide zijn geweest. Lise was iets terughoudender. “Mama, ze stinken wel een beetje, zeg." Maar ze genieten en lachen.

Bij het buitenrijden kan je coronaproof alles afrekenen en wordt alles netjes in de koffer van de auto gezet. Maartje en Lise zijn unaniem. “Dit gaan we nog eens doen, hé papa en mama!”

Volledig scherm Drive-in bij koeienboerderij in Zoersel. © Benoit De Freine

Wendy Dekker is enorm tevreden met de eerste dag. “Het is echt superdruk geweest”, glundert Wendy. “Echt tientallen mensen zijn langsgekomen. Af en toe ontstond er wel een kleine file, maar dat kunnen we niet voorkomen. We gaan vooral de vele lachende en glunderende gezichtjes onthouden. Zeker weten. Alleen door die gezichtjes van de kinderen te zien, word je zelf blij. Daar doen we het allemaal voor.”

