Immo KWP in Sint-Antonius Zoersel overgenomen door grootspeler Heylen Vastgoed

Immo KWP op de Handelslei vormt al ruim vier decennia een vaste waarde in Sint-Antonius Zoersel. Het vastgoedkantoor is een begrip voor verhuur en verkoop van appartementen of woningen. Het bureau met een ligging centraal tussen Antwerpen en Turnhout is overgenomen door Heylen Vastgoed. De makelaars hoeven niet te vrezen voor hun job, want ze blijven actief, net als huidig bestuurder Walter Peeters nog steeds het gezicht zal vormen van Immo KWP. “Hun schat aan ervaring, kennis en expertise kunnen wij blijven gebruiken om onze Kempense klanten een nog betere service te kunnen bieden”, aldus Johan Heylen, bestuurder van Heylen Vastgoed. “We versterken ook onze positie in de Kempen.”