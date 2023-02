Huisarts ‘s nachts in weekend weldra tot 35 kilometer ver: “Spoeddienst zal opnieuw overbelast raken”

Zoersel/MalleDe huisartsenwachtposten Voorkempen, Noordrand en Antwerpen Noord moeten vanaf 1 april samenwerken. Daardoor zullen patiënten tijdens weekendnachten soms afstanden van 25 à 35 kilometer moeten afleggen voor de nodige zorg. “Dat is voor onze inwoners onaanvaardbaar”, vindt Zoersels burgemeester Liesbeth Verstreken (N-VA). Met een brief heeft de gemeente & ocmw Zoersel bevoegd minister Frank Vandenbroucke (Vooruit) dan ook gevraagd de beslissing te herbekijken.

Sinds april 2021 bezetten huisdokters uit Zandhoven, Zoersel, Malle, Schilde en Wijnegem beurtelings de huisartsenwachtpost Voorkempen vlak aan de spoeddienst van het AZ Voorkempen in Westmalle op de grens met Sint-Antonius Zoersel. Nu zou die binnenkort verplicht gaan samenwerken met de locaties in de Noordrand (Brasschaat) en Antwerpen Noord (Merksem). Door die overheidsbeslissing zullen de drie wachtposten afwisselend geopend zijn.

Te ver

Daarover luidde Vlaams Belang Zoersel begin februari al de alarmbel. “Met een functionele samenwerking hebben we totaal geen probleem. Al kan het echter nooit de bedoeling zijn dat een zieke Zoerselaar ‘s nachts tot Brasschaat of Merksem zou moeten rijden om geholpen te kunnen worden”, aldus voorzitter Wouter Bollansée.

Quote Door de nieuwe samenwer­king zullen nog maar twee in plaats van drie voertuigen ter beschik­king staan van heel de zone Liesbeth Verstreken, Burgemeester van Zoersel

De oppositiepartij plaatste het thema dan ook op de agenda van de gemeenteraad in februari. Intussen uit de gemeente & ocmw Zoersel zelf ook haar misnoegen. Patiënten die in het weekend gebruikmaken van de wachtpost Voorkempen, waartoe Zoersel behoort, zullen zich ‘s nachts soms tot in Brasschaat of Merksem moeten verplaatsen voor een wachtdienst. “Dat is tot 35 kilometer ver, terwijl die patiënten op een boogscheut van de spoeddienst van AZ Voorkempen wonen”, zegt burgemeester Verstreken verontwaardigd. En dat terwijl de huisartsenwachtpost net opgericht werd aan het AZ Voorkempen om diens spoeddienst te ontlasten. “Door de nieuwe verplichte samenwerking gaan er opnieuw meer mensen met klachten bestemd voor een huisarts gebruikmaken van de spoeddienst, waardoor die opnieuw overbelast zal worden”, voegt welzijnsschepen Katrien Schryvers (CD&V) daaraan toe.

“Door de nieuwe samenwerking zullen ook nog maar twee in plaats van drie voertuigen ter beschikking staan van heel de zone. Dat wil zeggen dat een gevallen, bejaarde patiënt in Zoersel met nood aan een huisbezoek moeten wachten tot de arts bijvoorbeeld klaar is met iemand anders in Schoten. De vermindering van kwaliteit en aanbod aan eerstelijnszorg is niet alleen nadelig voor patiënten, maar ook voor de nu al overbevraagde huisartsen die de wachtpost en het functionele samenwerkingverband moeten organiseren en coördineren”, aldus burgemeester Verstreken.

In overleg gaan

Een zelfstandige huisartsenwachtpost Voorkempen biedt volgens het gemeentebestuur de meeste voordelen voor alle belanghebbenden. “In een brief naar minister voor Sociale Zaken en Volksgezondheid Frank Vandenbroucke dringen we erop aan om de beslissing te herbekijken en in overleg te gaan met de wachtposten zelf om te bekijken hoe de werking efficiënter kan verlopen en af te stappen van het opgelegde model van functionele samenwerking”, zegt schepen Schryvers. “We hopen ook dat vele gemeenten net als wij hun bezorgdheid aan de minister zullen uiten”, besluit burgemeester Verstreken.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.