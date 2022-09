Hoop kameraden start cafévoetbalploeg: “Plezier maken en nadien match bespreken met pint erbij”

Het merendeel van de spelers is of was actief bij de Chiro, Scouts of KLJ van Zoersel. Heel wat onder hen voetballen bij KFCE Zoersel of doen aan volleybal bij KVC Zoersel. “We zijn een hoop jongeren die graag wat wilden voetballen zonder al te veel gedoe. Daarom hebben we een cafévoetbalploeg opgericht. Ons grootste doel is plezier maken en achteraf de match bespreken met een pint erbij”, vertelt kapitein Vic van der Waal (21).

Surcele

Haar wedstrijden speelt FC Blötgatters niet in Zoersel, maar in Westmalle, op de voetbalterreinen van Play & Sport. De amateurploeg doet mee in een recreatieve Antwerpse competitie van Voetbal Vlaanderen. De eerste match werd zondag gespeeld tegen Kon. OLVAC C, een team uit Edegem. Die eindigde op 1-10, waarbij Ward Verheyen (20) de eer kon redden voor FC Blötgatters. “Het liep redelijk stroef in het begin van onze wedstrijd. Al boekten we doorheen de match wel progressie. Er is nog veel werk aan de winkel. In de meeste wedstrijden zullen we de underdog zijn. We hebben niets te verliezen. Sowieso zullen we veel sfeer maken. Na de match kunnen we terecht in de kantine van Play & Sport, al zal onze sponsor Surcele Oaked Pub in Zoersel ons stamcafé worden”, besluit kapitein Vic.