Heerlijk Zoersel vraagt parkeerplaats voor mindervaliden vlak bij nieuw postkantoor

Grobbendonk 40 maanden cel voor bestuurder die op E313 crasht met 78.491 xtc-pil­len in auto

Een 36-jarige man die in oktober 2022 op de E313 in Grobbendonk crashte met 78.491 xtc-pillen in zijn auto wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van 40 maanden. Het ongeval gebeurde tijdens een achtervolging door de politie.

11:25