Heerlijk Zoersel pleit voor meer publieke vuilbakken in strijd tegen zwerfvuil

“Dweilen met de kraan open”

Momenteel telt de gemeente Zoersel meer dan 170 vuilnisbakjes, die in de meeste gevallen twee of meer keer per week geledigd worden. Dat is zeker het geval bij hotspots. Daar wordt soms zelfs een tweede kleine vuilnisbakje geplaatst. Naar aanleiding van het kaartje zullen de milieudienst en groendienst nog eens de koppen bij elkaar steken om de bestaande en voorgestelde locaties te bekijken en evalueren. “De oefening van Heerlijk Zoersel is zeker een aanleiding om te bekijken of er vuilnisbakjes dienen bijgeplaatst te worden”, reageert Danny Van de Velde (N-VA), schepen voor Openbare Werken. “Al doen we dat enkel als er effectief nood aan is. Een vuilnisbakje erbij plaatsen is trouwens geen garantie dat er geen zwerfvuil naast of in de omgeving wordt gedropt. Vaak is twintig meter verder wandelen er te veel aan. Voor onze medewerkers is het vaak dweilen met de kraan open. Anderzijds nemen mensen wel de tijd om hun vuilzakje uit de keuken in de straatvuilnisbakken te dumpen.”