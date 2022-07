Heerlijk Zoersel lanceert oproep om locaties door te geven waar dringend een vuilnisbak nodig is: “Repressie tegen zwerfvuil is goed, maar je moet ook preventief handelen”

de Bijl

Het was Morgane Bulens van Jong Heerlijk Zoersel die de problematiek binnen de partij al op de agenda plaatste. “Neem bijvoorbeeld De Bijl in Zoersel. Daar staat geen vuilnisbak. Passanten gooien blikjes, papiertjes, mondmaskers gewoon tussen de planten aan de voorgevel. Omdat er nergens een vuilnisbak te bespeuren valt, dweilen de mensen van onze groendienst met de kraan open en dat is heel jammer voor het prachtige werk dat ze verrichten.” Feactieleider Tom Sleeuwaerts kan dat alleen maar beamen. “Ik merk het zelf ook op tijdens mijn dagelijkse wandeling. Ik kom verschillende publieke banken tegen waar nergens in de buurt een publieke vuilnisbak te vinden is, maar wel steeds afval wordt achtergelaten. Het valt ook op dat in sommige straten of delen van straten veel meer zwerfvuil in de grachten of bermen ligt dan elders.”