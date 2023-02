Heerlijk Zoersel hekelt doorgaand vrachtverkeer langs smalle straat door werken in Kwikaard

Dj-duo laat feestge­druis losbarsten op winterse dagdisco in tuin van jeugdhuis

Na twee succesvolle edities in de lente zorgen Laurens Van Dooren (23) en Joaquin Heye (25) op zaterdag 25 februari voor een winterse dagdisco in de tuin van jeugdhuis De Non in Halle-Zoersel. Op die ‘DagFrisco’ laat het organiserend dj-duo ‘Disconnecting’ ook een heleboel collega-deejays uit de buurt achter de draaitafels staan. “Als het zonnetje af en toe komt piepen, verwachten we wel veel volk.”