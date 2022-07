Heel de maand augustus elke donderdag ‘Boterhammen in ons park’ in tuin van Bethanië

Op 4 augustus geeft Last Chance de aftrap. Deze band bestaat uit zeven ervaren live-muzikanten, allen met een rijk pop- en rockverleden. De tweede donderdag (11/8) is het de beurt aan JuzzBoxx . Het trio van Ragtime Adventure Club neemt het publiek op 18 augustus met hun jazzy ragtime straatmuziek en heupswingende calypso mee naar warmere oorden, van New Orleans langs de Caraïben tot in de jungle. Afsluiten doet A Band of Lazy Angels op 25 augustus.