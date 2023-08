Harmonie ziet eventuele verhuis naar fanfareheem niet zitten: “Wij repeteren op hetzelfde moment”

Burgemees­ters over veelbespro­ken Neteland-fu­sie: “Niemand heeft al keuze gemaakt, daartoe dient het proces”

Vier van de vijf burgemeesters van het samenwerkingsverband Neteland betreuren de uitspraak: ‘Een fusie in januari 2025? Die vlieger gaat niet op’ van Pascal Van Nueten (N-VA Herentals). Het betreft een mogelijke fusie van Herentals, Herenthout, Grobbendonk, Vorselaar en Olen. De vijfde burgemeester, Marianne Verhaert (Grobbendonk), hield zich al langer afzijdig in de gesprekken. “Debat zit helemaal niet in de fase van definitieve standpunten innemen, maar in de fase van het inventariseren van voor- en nadelen”, klinkt het bij de vier andere burgemeesters.