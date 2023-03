Halse toneelkring speelt tragikomedie ‘Als bomen in de winter’

In november kreeg de toneelkring de eer de nieuwe dorpszaal in te spelen met het successtuk ‘Vraag het maar aan de facteur’. Die komedie wist vijf keer een volle zaal te trekken. Met ‘Als bomen in de winter’ in een regie van Jeannine Hens hoopt W.I.K. even goed te doen. Daarin spelen Marc Jagers, Christel Brusten, Karine Ludwich, Siegelinde Goossens, Dave Goris en Helga Vercamer mee.

W.I.K. speelt ‘Als bomen in de winter op vrijdag 17, zaterdag 18, vrijdag 24 en zaterdag 25 maart om 20 uur. De slotvoorstelling is op zondag 26 maart om 15 uur. De optredens hebben plaats in dorpszaal Halle Luja op Halle-Dorp 30 in Halle-Zoersel. Een ticket kost 11 euro. Die kan je bestellen via de website www.wik-ziezo.be, per mail naar wik@hotmail.be of via het gsm-nummer 0476 92 15 26. Ter reservering schrijf je het bedrag over naar rekeningnummer BE54 7512 0705 2297.