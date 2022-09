Hallenaren trekken honderdste jaar van café tot kroeg voor volksspelen

Van flesjes schieten tot ringwerpen

Na de jaarmarkt in het dorpshart van Halle op zondag is het tijd voor twee dagen vol volksspelen. Die starten maandag om 14 uur met draaiende vogelpik in JH De Non. Taverne De Stroopop vormt het decor voor flesjes schieten om 16 uur. De volgende halte is taverne Castelijnshoeve, waar om 18 uur ‘trou-madam’ wordt gespeeld. Schijfgooien gebeurt om 20 uur in taverne De Sjoks. De dinsdag begint in taverne Lievekenshoeve met de vliegende schotel om 14.30 uur. Het ringwerpen heeft plaats in café Hal-Central om 16.30 uur. Aan café De Pelikaan vormt boogschieten de afsluiter. De prijsuitreiking volgt in datzelfde café om 20 uur.