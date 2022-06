‘Halle Luja’ of toch liever ‘het Pierenhof’? Zoerselaars kunnen stemmen op favoriete naam nieuwe dorpszaal

Knokke/Zaventem/Tervuren/Antwerpen Dievenben­de die dure Range Rovers uitkoos, krijgt celstraf­fen tot 36 maanden

Drie Moldaviërs hebben in de Brugse rechtbank celstraffen tot 36 maanden gekregen voor hun aandeel in een bende die betrokken was bij autodiefstallen. Ze maakten in België vijf dure Range Rovers buit, maar sloegen ook toe in het Groothertogdom Luxemburg. Een Moldavisch koppel werd vrijgesproken.

28 juni