h-EERLIJK ZOERSEL lanceert nieuw logo en heeft stijle ambitie: “In 2024 willen we de grootste partij worden”

h-EERLIJK ZOERSEL was in 2018 de derde grootste partij in de gemeente met drie zetels. Met 11,7 procent zat het nog ver achter CD&V (24,6) en N-VA (33). Maar voorzitter Jos Vekemans maakte er tijdens de paasbrunch en de viering van het tienjarig bestaan géén geheim van. “We willen de grootste partij van Zoersel worden”, zegt Jos. “We hebben op die tien jaar een lange weg afgelegd. We zijn al lang niet meer ‘de partij van de Jos’ of de ‘feestpartij’. Zoerselse burgers, wijken, verenigingen en ondernemers vinden al jaren hun weg naar ons en komen naar ons toe met ideeën, problemen en voorstellen waar wij mee aan de slag gaan. Onze slogan is ‘de brug tussen burger en politiek’. En dat willen we blijven doen.”

Met een nieuw sterk logo zet de partij meteen ook de campagne op gang naar de verkiezingen van 2024. Dat is nog een lange weg, maar eentje waarvoor de kiemen nu al gelegd worden. “We hebben een stevige reputatie opgebouwd op politiek vlak. We worden geroemd om onze dossierkennis over zeer uiteenlopende domeinen. We doen heel veel voorstellen in het belang van de Zoerselse gezinnen, wijken, verenigingen en middenstanders, maar we zijn natuurlijk afhankelijk van de meerderheid. Willen de meerderheidspartijen hierin meegaan of niet? Nog al te vaak worden haalbare en degelijk onderbouwde voorstellen van tafel geveegd zonder deftige motivering. Ze gaan de vuilbak in omdat ze van de oppositie komen. Dat is jammer, maar we blijven proberen omdat we een sterk verhaal hebben. Sterke, nieuwe mensen zoals Cindy Van Paesschen en Luc Joris, zetten mee hun schouders onder ons project. En de komende maanden zullen we nog andere straffe Zoerselaars aankondigen die mee onze ambitie zullen waarmaken.”