Gymnast, veldrijdster en team ruiters verkozen tot grote sportkampioenen van Zoersel

REPORTAGE. Een dagje Nederland­se les volgen met anderstali­ge nieuwko­mers: “Wanneer Vlamingen dialect spreken, wordt het moeilijk. Maar het ‘bakske’ van de tv kennen we wel al”

“Ik probeer wel mijn Nederlands te oefenen, maar na een paar zinnen schakel ik toch terug over op mijn moedertaal.” In Vlaanderen wordt van anderstalige nieuwkomers verwacht dat ze zo snel mogelijk Nederlands leren. Maar ‘onze’ taal onder de knie krijgen, blijkt moeilijker dan we denken. Onze journalist zat samen met de cursisten op de schoolbanken van het volwassenonderwijs en zag haar moedertaal plots als vreemde taal. “Vlamingen leren kennen en vrienden worden, dat is lastig.”