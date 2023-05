Graspleintje aan woonzorgcentrum moet uitgroeien tot belevingsplek waar jong en oud elkaar ontmoeten

PORTRET. Marcin Dudek (43), de ex-hooligan die heil zocht in kunst: “Zondag op de vuist, maandag om vergiffe­nis in de kerk”

Dat kunst niet alleen van en voor de erudiete elite is, bewijst Marcin Dudek (43) met zijn eerste solotentoonstelling in de adembenemende Kunsthal Extra City in Antwerpen. Zonder scrupules vertaalt de Poolse Brusselaar er zijn gewelddadig hooliganverleden in opmerkelijke installaties. Het verhaal van een fascinerend man aan de hand van vijf tentoongestelde werken: “Als tiener snoof ik lijm en nu sta ik hier met jou te praten. Ik heb er soms moeite mee om dat te geloven.”