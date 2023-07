Op bezoek bij 3D-boogschiet­club Robin Hood, één van de snelst groeiende verenigin­gen van Ranst: “Met salonschut­ters kunnen we weinig doen”

Met een verdubbeling van het ledenaantal in 2023 is 3D-boogschietclub Robin Hood één van de snelst groeiende verenigingen in Ranst. HLN trok een zondagvoormiddag mee het bos in om op 3D-geprinte dieren te mikken. “Op echte dieren schieten met pijl en boog is in Vlaanderen verboden, maar dit geeft ook een jachtgevoel.”