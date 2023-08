Heringe­rich­te weg blokkeert private parking van café en frituur: “Klanten weten niet hoe erop of weer eraf te geraken”

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) heeft begin dit jaar op de Oostmallebaan (N14) een veilige oversteek voor voetgangers en fietsers aangelegd aan de Voetbalstraat in Zoersel. Al ligt die vlak voor de privéparking van café Mastentop en frituur Den Bever. Als de parkeerstrook voor de kroeg dan ook nog eens ingenomen is, raakt de grote privéparking aan beide zaken ingesloten. “Vroeger was dat hier allemaal geen probleem, maar nu zitten we vooral in het weekend met opstoppingen”, zucht cafébaas Dirk ‘Dokus’ Van den Vloet (62). De gemeente belooft het probleem op te lossen.