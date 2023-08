Clemy is 2.000ste deelnemer van Cycling Dinner en ontvangt geschen­kjes van Visit Lier

Met Clemy Janssens uit Zemst kwam vandaag de 2.000ste fietser aan de start van Cycling Dinner Lier. Bij Visit Lier spreekt men van een topresultaat, want slechts 5 weken geleden verwelkomde Visit Lier de 1.000e fietser van het 14de seizoen. “Clemy, in het gezelschap van vier vrienden van Pasar Zemst, ontving een pakketje fietskaarten uit de regio, twee proefpakketjes Smaakvol Lier en een Cycling Dinner-fluohesje van Visit Lier”, deelt Visit Lier mee. De Cycling Dinner is een culinaire fietstocht waarbij deelnemers de keuze krijgen uit twee routes: richting Grootlo (60 km) of richting Sint-Job-in-‘t-Goor (60 km). Tijdens de fietstocht genieten ze van ontbijt, soep, hoofdgerecht en dessert op 4 locaties. Het initiatief loopt nog tot en met 1 oktober.