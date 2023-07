Nancy krijgt jubileum voor haar 20 jaar als kookmoeder bij Chiro Vonk: “Ik wou het eigenlijk wat onopval­lend voorbij laten gaan”

Even een verrassing voor Nancy toen we aan hun kampplaats in Halen aankwamen. Ze wou haar 20-jarige jubileum als kookmoeder bij het Turnhoutse Chiro Vonk liever onopvallend laten voorbijgaan, maar dat was buiten de rest van de leiding gerekend. “Ze hebben al een zelfgemaakt lied voor me gezongen en ik moest op een zoektocht naar ‘mezelf’.”