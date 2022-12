Gebouwen De Welvaart krijgen toekomst als jeugdlokalen en locatie voor jeugdkampen

Schilde Gemaskerde mannen dringen in holst van de nacht woning binnen in villawijk in Schilde: daders binden bewoners en hun hoogbejaar­de ouders vast

Drie gemaskerde en gewapende onbekenden zijn in de nacht van dinsdag op woensdag in een woning binnengedrongen op de Silvesterlaan in Schilde. Een koppel en de hoogbejaarde ouders van een van beide partners werden daarbij overmeesterd en vastgebonden. Ze raakten gewond. De daders zijn nog op de vlucht.

