Fysieke winkel van webshop blijkt goede zet: “Gemiddelde waarde van geboortelijsten met twintig procent gestegen”

De onderneming van Sophie Claes uit Sint-Job-in-‘t-Goor (Brecht) kent een steile groei. Zo draaide het bedrijf vorig jaar een omzet van 6,5 miljoen euro. Indrukwekkend, als je weet dat het startkapitaal in 2013 iets meer dan duizend euro bedroeg en de oprichtster verder nooit heeft moeten investeren in de zaak. Intussen heeft De Gele Flamingo haar magazijn in Malle. Al verhuist dat volgend jaar naar een opslagplaats van maar liefst 3.000 vierkante meter in Schoten.

Items toevoegen via QR-code

Onderdeel van het aanhoudend succesverhaal vormt de fysieke winkel in Sint-Antonius Zoersel, die een jaar geleden haar deuren opende. De concept store beschikt sindsdien over een toonzaal, waar je ook een beroep kan doen op advies. De winkel bevat niet alle 13.000 producten uit de webshop, maar focust zich op baby’s tot en met één jaar en geboortelijsten. In een levend Instagram-account kunnen (toekomstige) ouders inspiratie opdoen en ook items direct toevoegen aan hun geboortelijst door een QR-code te scannen. Dat is een schot in de roos. “Op één jaar tijd is de gemiddelde waarde van de geboortelijsten van De Gele Flamingo met twintig procent gestegen”, vertelt Sophie Claes.

Duurdere spullen eerst zien

“We weten dat het soms niet makkelijk is om online grotere en dus ook duurdere spullen te kiezen als je niet weet hoe het product eruitziet in het echt”, legt Claes uit. “Dat geldt zeker voor mensen die voor de eerste keer ouder worden. We merken dat zij vaak geen idee hebben wat ze nodig hebben. Zij hebben nood aan een persoonlijke winkelervaring, waarbij iemand hen op weg kan helpen, wat we mogelijk maken dankzij de fysieke concept store. Negentig procent van de bezoekers wordt dan ook voor het eerst mama of papa.”

