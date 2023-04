Fitness, zelfverdediging en zelfs darts: senioren kunnen sportieve dag in Zoersel beleven

Luchtbal­lon­fes­ti­val stelt programma met Margriet Hermans en Ketnetband voor: “KempenAIR is feest voor jong en oud en mikt op meer dan 10.000 bezoekers”

KempenAIR belooft één van de grootste evenementen in de regio te worden deze zomer. Drie dagen lang gaan er luchtballonnen de lucht in, en er staan ook allerlei optredens van bekende artiesten gepland. Ook demo’s valschermspringen, een Magische Nightglow of een wandeling in een opgeblazen ballon behoren tot de mogelijkheden. “Tot slot zal ook Ignis, de luchtballon in de vorm van een paarse draak, voor de allereerste keer opstijgen in ons land.”