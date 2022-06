Fiets gestolen? Dan vind je die misschien terug op dubbele kijkdag

Grobbendonk Inbrekers doen inkopen met gestolen bank­kaart

Dieven hebben in de nacht van dinsdag op woensdag ingebroken in een voertuig dat geparkeerd stond aan de Industrieweg in Grobbendonk. De daders stalen een bankkaart uit de wagen. De eigenaar stelde nadien vast dat er enkele kleine bedragen van zijn rekening verdwenen. De politie vermoedt dat de bankkaart werd gebruikt om contactloze betalingen te doen waarbij je geen code moet ingeven. De politie is een onderzoek gestart.

