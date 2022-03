Felix (13) schittert in musical ‘The Sound of Music’: “Na twee jaar corona eindelijk op de planken”

Deep Bridge creëerde de nieuwe versie van de klassieker. Het productiehuis wist heel wat grote namen te strikken: Ianthe Tavernier (gouvernante Maria), Koen Van Impe (Kapitein Von Trapp), Geena Lisa (Barones Schräder), Peter Thyssen (Oom Max) en An Lauwereins (Moeder-Overste).

Do-Re-Mi

Al is er geen ‘The Sound of Music’ zonder de zeven Von Trapp-kinderen. Drie verschillende casts wisselen elkaar af. Tot een van de families behoort Felix Elsen. Hij volgt woordacademie aan De Vleugel in Sint-Antonius Zoersel. Intussen zit hij ook aan de musicalacademie van Deep Bridge in Wilrijk. “Voordien zong ik enkel thuis. Nog voor de coronacrisis speelde ik de weesjongen in de musical Annie”, vertelt Felix. Hij had meteen de smaak te pakken, waarna hij in het Wijnegem Shop Eat Enjoy auditie deed voor ‘The Sound of Music’. Hij stootte door naar de finaleselecties bij Deep Bridge zelf. “Hoe meer ik de film keek, hoe leuker ik hem vond. Ik besloot er helemaal voor te gaan.”

Die inzet loonde, want Felix werd geselecteerd. Door de coronacrisis moest de première echter anderhalf jaar uitgesteld worden. “Ik speel een personage van bijna 11 jaar, terwijl ik zelf al 13 jaar ben. Omdat ik mijn groeischeut nog niet gehad heb en mijn stem niet te zwaar geworden is, mocht ik mijn rol gelukkig houden. Wat mijn favoriete liedje is? Do-Re-Mi, al is ‘tot snel, vaarwel’ ook heel leuk.”

Moemoe

Momenteel repeteert hij nog iedere woensdagnamiddag. De eerste voorstelling is op 31 maart, al heeft de eigenlijke première pas plaats op 3 april in de Stadsschouwburg in Antwerpen. Een dertien à veertien shows zal Felix spelen in Antwerpen, Hasselt en Gent. “Ik ben toch wel wat zenuwachtig. Het is een speciale ervaring om na twee jaar corona eindelijk nog eens op de planken te staan”, zegt Felix. “Wij tellen mee af”, lacht papa Dries. “Mijn familie, vrienden en leerkrachten willen graag komen kijken. ‘The Sound of Music’ is ook de lievelingsfilm van mijn moemoe (overgrootmoeder, red.) van 92 jaar oud. Ze gaat proberen te komen. Dat zou wel echt een droom zijn”, besluit Felix, die later graag acteur en meester wil worden.

Meer informatie & tickets: www.deepbridge.be/shows/the-sound-of-music

Volledig scherm Felix speelt mee in de nieuwe Vlaamse musicalversie van 'The Sound of Music'. Hij is de jongen links © RV