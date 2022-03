Expo toont 300 huisgevels ontworpen door patiënten en medewerkers van psychiatrisch ziekenhuis

Iedereen is kwetsbaar

George Meertens, een van de initiatiefnemers, was alvast verrast bij de eerste bezichtiging: “Op enkele uitzonderingen na was het onderscheid patiënt-medewerker niet eenvoudig te maken, wat we als bemoedigend ervaren. We kennen allemaal een gezond deel in onszelf, maar tegelijkertijd willen we voorzichtig zijn en in gedachte houden dat we allemaal kwetsbaar zijn.”