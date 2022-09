Erevoorzitter van MuHKA komt vertellen over abstracte en moderne Vlaamse kunstenaars

ZoerselNet als in het Antwerps provinciehuis loopt momenteel in het Zoersels cultuurhuis de Bijl de tentoonstelling ‘Pol Mara en tijdgenoten’ . Veel van de exposerende kunstenaars heeft Ernest Van Buynder persoonlijk gekend. De erevoorzitter van het Museum voor Hedendaagse Kunst Antwerpen (MuHKA) komt op donderdag 22 september langs op de expositie voor een boeiende lezing vol persoonlijke anekdotes.

De lezing bespreekt onder meer de G58 en De Nieuwe Vlaamse School. Dat eerste thema verwijst naar de avant-gardistische groep G58, waarvan Pol Mara (1920-1998) één van de stichtende leden was. Dat collectief was ontevreden omdat ze meende dat de hedendaagse kunst niet voldoende ondersteund werd en ook ontbrak op de expo ‘58. Nadat de groep een reeks tentoonstellingen hield in het Kasteel Middelheim, werd het Hessenhuis de tweede thuis van de kunstenaarsgroep.

Op het moment de opening van de derde groepstentoonstelling van de G58 ontsproot De Nieuwe Vlaamse School, die werd opgericht door Engelbert Van Anderlecht en Jef Verheyen. De school, die ontstond uit onvrede met de “anti-schilderkunst” bij de G58, streefde naar een eigen Vlaams modernisme.

“Zachte, lieve man”

Op 22 september komt Ernest Van Buynder tekst en uitleg geven bij het tentoongesteld oeuvre van Pol Mara en zijn tijdgenoten. Dat doet hij al wandelend tussen de werken met de lezing ‘G58 Hessenhuis en De Nieuwe Vlaamse School’. “Tussen beide groepen was inhoudelijk niet zoveel verschil. Allebei wilden ze de Antwerpse kunstenaars op het voorplan brengen.”

Hij zal ook heel wat mooie en persoonlijke anekdotes vertellen. “Bijna al die kunstenaars kende ik of waren persoonlijk vrienden. Zo gingen mijn vrouw en ik regelmatig op bezoek bij Pol Mara, zowel in Borgerhout als in Zuid-Frankrijk. Hij was een zachte, lieve man, die honderd procent met zijn kunstenaarschap bezig was, iets wat een zeldzaamheid is in de kunstwereld.”

De lezing vindt plaats op donderdag 22 september om 20 uur in cultuurhuis de Bijl op Dorp 1 in Zoersel. De prijs bedraagt zeven euro, een drankje is inbegrepen. Reserveren is niet nodig.

