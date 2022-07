Elke donderdag in augustus weer ‘Boterhammen in ons park’

turnhout Haar grootou­ders kampeerden dagen voor school­poort en toch raakt Martha (8) niet binnen in buitenge­woon onderwijs: “Attest raakt niet in orde door overbelas­ting bij CLB”

Haar grootouders kampeerden een nacht voor de schoolpoorten om – met succes – een plaatsje te bemachtigen in het buitengewoon onderwijs. De achtjarige Martha uit Turnhout kreeg immers de diagnose autismespectrumstoornis (ASS) en artsen raadden voor haar een school op maat in het buitengewoon onderwijs aan, maar door administratieve overbelasting bij het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) komt haar doorverwijzing niet tijdig in orde voor komend schooljaar. In een open brief gericht aan Vlaams onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) kaarten ouders Tom Driesen en Bieke Wynants de problematiek aan.

22 juli