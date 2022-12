Elektrische fietsen van Donkey Republic voortaan ook te vinden in Zoersel

Turnhout Dieven dringen twee woningen binnen

In Turnhout zijn vrijdagnacht omstreeks middernacht twee inbraken gemeld. In de Steenbakkerslaan werd aan de achterzijde van het huis braak gepleegd. Het is nog niet duidelijk of de dieven al dan niet buit konden maken. Ook in een woning in de Schorvoortberg hebben inbrekers hun slag geslagen. Ze forceerden de schuifraam van de veranda achteraan het huis en doorzochten de bovenverdieping. Ze gingen ervandoor met een kluisje.

