Eikenlaan is populairste halte van elektrische deelfietsen in Zoersel

Tijdens het vragenhalfuur voorafgaand aan de eigenlijke gemeenteraad van Zoersel vroeg N-VA-fractieleider Karin Verbiest naar het gebruik van de elektrische deelfietsen. “Op voorhand hadden we vraagtekens of het wel zou aanslaan”, steekt De Cordt van wal. “In januari zijn er vijftig ontleningen geregistreerd. Dat is meer dan in november en december. Het is nog geen geweldig aantal, al heeft zo’n systeem de tijd nodig om bekend te raken bij de mensen. Dat beseft ook Donkey Republic, die behoorlijk tevreden is over de cijfers in Zoersel.”

De halte aan de Eikenlaan ter hoogte van de bushalte Leeuwerikendreef in Halle-Zoersel is het meest in gebruik. Daarop volgt de hub aan de kerk van Halle. De zone aan de bib van Zoersel staat op een derde plaats. Daarna volgt die aan de bib van Sint-Antonius. En de halte aan de park-and-ride bij Den Haan in Zoersel is de hekkensluiter. “Daar gebeuren praktisch geen ontleningen”, vertelt De Cordt. “Het traject van de Eikenlaan naar Halle-Dorp is veruit het populairst. De meeste verplaatsingen gebeuren binnen de gemeente zelf. Zandhoven is de populairste buurgemeente voor een ritje met een fiets van Donkey Republic.”

Herplaatsen

Enkele kinderziekten zijn intussen verholpen. “Heel wat gebruikers konden de fietsen niet ontgrendelen met hun smartphone. De software van de fietsen is nu zo geregeld dat het met elke smartphone zou moeten lukken”, verzekert de schepen. “Door de populariteit is het ook al gebeurd dat aan de Eikenlaan geen fietsen meer stonden. En wel een hele vloot in Halle-Dorp. Daar hebben we Donkey Republic herhaaldelijk op gewezen. Ze heeft beloofd er werk van te maken”, aldus De Cordt. Het deelsysteem zorgt daarnaast volgens CD&V-gemeenteraadslid Paul Van Wesenbeeck ook wel eens voor zwerffietsen. “Dat is al een aantal keer gebeurd in onze gemeente. Op de kaart van Donkey Republic perfect zien waar die fietsen rondhangen. Het is vooral een hele dure zaak voor de ontlener. Zolang de fiets niet correct weggezet is, loopt de huur”, verduidelijkt De Cordt.

Het deelsysteem van Donkey Republic is er gekomen vanuit de Vervoerregio Antwerpen onder impuls van Oosterweel-bouwheer Lantis. De huidige hubs kosten de gemeente Zoersel niets.

Volledig scherm De halte van Donkey Republic aan de Eikenlaan in Zoersel © emz

