Eenrichtingsverkeer in Karel Uytroevenlaan en Victorielaan definitief

Als doorsteek tussen de Zoerselsteenweg en de Handelslei krijgen de Karel Uytroevenlaan en Victorielaan veel sluipverkeer te slikken, wat de veiligheid van fietsers en voetgangers niet ten goede komt. Naar aanleiding van verschillende bouwwerven werd de afgelopen jaren al meermaals tijdelijk eenrichtingsverkeer ingesteld in de smalle woonstraten. Dat is momenteel in zowel de Karel Uytroevenlaan als de Victorielaan het geval.

Na overleg met de bewoners werd beslist de huidige verkeerssituatie permanent te maken, wat op goedkeuring van de gemeenteraad kon rekenen. Concreet houdt dat in dat je niet meer vanop de Zoerselsteenweg via de Karel Uytroevenlaan naar de Handelslei kan. Vanop de Handelslei geraak je niet meer via de Victorielaan naar de Zoerselsteenweg. De bushalte op de Victorielaan is verplaatst. Daarenboven is besloten een zone 30 in te stellen in de twee bovengenoemde lanen en de omliggende straten Frans Van Looverenlaan, Frans Janssenslaan en Groenlaan.

Fuik aan Colruyt

Vlaams Belang en h-EERLIJK ZOERSEL juichen veiligheidsmaatregelen voor zwakke weggebruikers toe. “Al begrijpen we niet dat jullie nog geen oplossing hebben gevonden voor de fuik aan de Colruyt”, aldus Tom Sleeuwaert, fractieleider van h-EERLIJK ZOERSEL. “Dat was beloofd in een groter plan, maar ik zie dat hier niet. Het is gedeeltelijk werk”, zegt Wouter Bollansée van Vlaams Belang. “De Zoerselsteenweg wordt bekeken in kader van wijkcirculatieplannen, waar we heel structureel en stelselmatig mee bezig zijn. Het is ook niet het moment om daar zware ingrepen te doen nu er gewerkt wordt aan de Colruyt”, besluit mobiliteitsschepen Marc De Cordt (Groen).