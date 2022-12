Drukke doorsteek richting middelbare scholen in Malle wordt fietsstraat

Enkele maanden geleden gaven enkele inwoners van de wijk Meerheide tijdens een bewonersvergadering te kennen dat bijkomende maatregelen nodig zijn om de verkeersveiligheid in de wijk te verhogen. “Uit een online bevraging bij bewoners en gebruikers (via een QR-code op een banner in de straat, red.) bleek dat zowat drie vierde de verkeerssituatie in de Krekelenberg, Smissestraat en Doelen niet goed vindt zoals ze momenteel is”, aldus mobiliteitsschepen Marc De Cordt (Groen). “Er was een brede vraag om een fietsstraat in te voeren in de Krekelenberg, die fietsers vaak gebruiken als verbindingsweg richting secundaire scholen in Malle.”