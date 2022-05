Drengel Sport blaast 45 kaarsjes uit: “Wij zijn een hoop maten bijeen”

Enkele spelers uit Zoersel vielen net uit de boot bij de voetbalploeg van Beerse. In Zoersel net hetzelfde verhaal. Dat tekort aan speelminuten voor deze jongens gaf aanleiding tot een nieuwe voetbalclub in Zoersel, opgericht door Jos Denies, die intussen 71 jaar oud is. Op de gronden van Louis Meeusen en Ernest Van den Bempt op de Drengel werd een plein aangelegd. Zo werd VK Drengel Sport in 1977 geboren.

In het begin van deze eeuw moest de club een nieuw onderkomen zoeken en dat vond ze ook bij KFC Halle. Toen het gloednieuwe sportcomplex van KFCE Zoersel tien jaar geleden verrees langs de Westmallebaan, keerde Drengel Sport terug naar eigen dorp, waar ze vandaag de dag nog altijd voetbalt.

Ibiza

In de afgelopen 45 jaar speelde Drengel Sport al 13 keer kampioen. Momenteel voetbalt het team in de hoogste reeks van het Kempisch Verbond Der Vriendenclubs (KVDV). De ploeg zag afgelopen seizoen de titel nog aan haar neus voorbijgaan, maar gelukkig weet de club er steevast een fijne derde helft van te maken. “We zijn een hoop maten bijeen. Niet alleen op de voetbal, maar ook in ‘t Retro Café komen we elkaar geregeld tegen”, zegt oud-speler Marc Verwilt (63), die met meer dan 1.100 wedstrijden de meeste matchen voor Drengel Sport op zijn naam heeft staan. “Met enkelen van Drengel Sport tennissen we ook samen. En binnenkort gaan we met twintig man van onze club naar Ibiza”, vertelt secretaris-speler Giovanni Smet (30), die de club met zijn generatie twee jaar geleden heeft overgenomen.

Op naar koninklijke titel

Heel wat voetballers zijn in de voorbije vierenhalve decennia de revue gepasseerd. Dat bewees ook de galamatch zaterdag. Van de familie Goeman stonden zelfs de drie generaties op het voetbalplein. Heel wat oud-spelers en ook supporters kwamen mee barbecuen. Alvorens de feestvreugde in de kantine losbrak, werden enkele ex-gedienden van de club nog bedankt. Jos Denies en zijn vrouw Liliane Mertens, die tot in 2020 de voortrekkers zijn geweest, kregen een reischeque. “Als ze er nog vijf jaar bijdoen, dan krijgen we de koninklijke titel en mogen we ons KVK Drengel Sport noemen”, glundert Jos, naar wie de club haar in coronatijden gebrouwen tripel ‘Gouwe Jos’ vernoemde. “Onze ambitie voor volgend seizoen? Kampioen spelen!”, besluit Giovanni.

Volledig scherm Er werd ook een galamatch gespeeld © Giovanni Smet

Volledig scherm Drie generaties van de familie Goeman deden mee aan de galamatch © Giovanni Smet

Volledig scherm Allerlei truitjes uit de 45-jarige geschiedenis van Drengel Sport hingen in de kantine © Giovanni Smet