Dino’s, neanderthalers en Romeinen: kerstwandeling in bos neemt je mee op reis doorheen de tijd

ZoerselVoor het vijfde jaar op rij heeft de buurtcomité Den Overkant voor een prachtige kerstwandeling gezorgd in het bos op het kruispunt van de Herentalsebaan en Den Uitweg in Zoersel. Een nieuwsgierig ventje en kleine professor nemen je deze keer mee op een originele reis doorheen de tijd. Nog tot en met zondag 8 januari kan je je laten onderdompelen in onze rijke geschiedenis.

Na de trollentocht, De Kleine Prinses, Door Kabouterogen en De Steen is het dit jaar tijd voor het verhaal ‘Dag Aarde’, waarin onze wereld centraal staat. Een jongetje is met zijn moemoe de kerstboom aan het versieren. De lichtjes vindt het ventje wat op sterren lijken. Al is dat niet hetzelfde, merkt de oma op. Daarover moet hij maar meer uitleg gaan vragen bij de kleine professor van de buren. Die neemt hem vervolgens mee doorheen zijn teletijdmachine.

Van oerknal tot wegwerpmaatschappij

Het duo ziet maar één lichtje in het duistere niets. Na de oerknal aanschouwen ze sterren en planeten. Dan ontstaat leven op aarde. Wat later zijn de kwallen, vissen en amfibieën daar. Ook de dinosauriërs ontbreken niet op de tocht. Een gigantisch exemplaar in het bos vormt letterlijk en figuurlijk het hoogtepunt van de wandeling.

Stilaan verschijnt de mens op het toneel. Na primitieve soorten toont ‘Dag Aarde’ antieke samenlevingen. We komen Cleopatra en een Griekse filosoof tegen. Ook ridders en ontdekkingsreizigers komen aan bod. Voor de periode van de industriële revolutie staat onder meer de auto symbool. Machines maakten het ook de bakkers en beenhouwers makkelijker. En van de huidige tijd bekritiseert Den Overkant de wegwerpmaatschappij.

Volledig scherm Bakkerij en slagerij © emz

Winterbar

Kleine taferelen in kijkdozen geven die verschillende tijdsperiodes weer, al staat het bos ook vol grote creaties zoals de hut van de neanderthalers. De wandeling met een interactief karakter leert bijzonder veel over de geschiedenis op aarde via de QR-codes en de informatiepanelen. Voor kinderen is er een leuke vragenlijst. Het wedstrijdformulier is te vinden in de boskapel, waar ook nog het Zoersels kerstverhaal opnieuw te bewonderen is. Tijdens de kerstvakantie vind je vanaf 14 uur een winterbar aan de wandeling.

Je kan de kerstwandeling ‘Dag Aarde’ van ongeveer een kilometer nog doen tot en met zondag 8 januari. Vertrek aan de boskapel ter hoogte van de Herentalsebaan 161 in Zoersel. Parking is voorzien. De tocht van ongeveer een uurtje is gratis, al kan je aan het einde een vrije gift achterlaten in het spaarvarken of via Payconiq.

Volledig scherm Lichtjes in de kerstboom zijn toch wat anders dan sterren... © emz

Volledig scherm Een nieuwsgierig ventje en kleine professor nemen je mee op tijdreis © emz

Volledig scherm De teletijdmachine © emz

Volledig scherm De planeten © emz

Volledig scherm Kwallen © emz

Volledig scherm Een dinosaurus vliegt door het bos © emz

Volledig scherm De wandeling geeft meer informatie over de verschillende dino's die ooit op de aarde geleefd hebben © emz

Volledig scherm Nog een dinosaurus © emz

Volledig scherm De kijkdoos van de ijstijd © emz

Volledig scherm Het oude Egypte © emz

Volledig scherm De pest in de middeleeuwen © emz

Volledig scherm De kijkdoos voor de middeleeuwen © emz

Volledig scherm Ontdekkingsreizigers © emz

Volledig scherm Je leert heel wat bij over de geschiedenis van onze aarde, zoals de verschillende evolutionaire stadia van de mens © emz

Volledig scherm Een leuke plek voor een familiefoto, waar je jouw hoofd achter de verschillende stadia van de mens kan plaatsen © emz

Volledig scherm Nog een leuk fotomoment... © emz

