Digitaal infoscherm op komst in iedere deelgemeente

In Zoersel komt het scherm op het dorpspleintje, in Sint-Antonius op het kruispunt van de Liersebaan met de Kapellei en in Halle op de Driesheide. Er zal geen lichtvervuiling of hinder zijn voor de omwonenden. De schermen zijn uitgerust met een automatische dim-functie en automatische functie dat de helderheid van de schermen aanpast aan het omgevingslicht. Knipperende of flitsende boodschappen zijn uit den boze. Het is de bedoeling dat geïnformeerd wordt over belangrijke nieuwsitems van de gemeente, verenigingen en handelaars. ‘s Nachts worden de schermen volledig uitgeschakeld.