Dieter Coppens gaat eigen bos planten in Pulderbos: “Heft in handen nemen tegen klimaatopwarming”

Coppens staat vooral bekend als de enthousiaste reisleider in het Eén-programma ‘Down the road’. Al heeft hij ook een passie voor natuur. Zo was hij vorig jaar het gezicht van de Bye Bye Grass-campagne in Zoersel, waarbij hij de mede-inwoners opriep het gras te laten groeien, wat de biodiversiteit ten goede komt. Al bleef het niet bij dat engagement. “De Vlaamse overheid wil tegen 2030 10.000 hectare bos realiseren. Het duurde wat lang eer dat op gang kwam, maar nu gaat het de goede richting uit. Al is er meer nodig dan de inspanningen van Natuurpunt en Agentschap Natuur en Bos. Daarom was mijn nieuwjaarswens vorig jaar een eigen bos”, vertelt hij.

Oude stortplaats

Al was het niet zo evident een geschikte grond te vinden. “Vlaanderen is best klein. En paardeneigenaars willen vaak wel wat meer geld neerleggen dan iemand die een bos wil verwezenlijken. Maar het is me dan toch gelukt”, aldus Coppens. De grasweide in kwestie ligt langs de Draaiboom. “Het was hier vroeger een oud stort, waar een aannemer van de gemeente opgehaald afval in een put mocht dumpen, zoals elders ook in de jaren ’70 gebeurde. Er ligt nu een hoop aarde erop. OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij, red.) heeft onderzoek gedaan en het hoeft niet gesaneerd te worden. Heel wat van dat afval is ook al vergaan.”

Quote Ik hoop met dit initiatief ook anderen te inspireren. Ongetwij­feld beschikken vele mensen of bedrijven over een braaklig­gend stuk grond om te bebossen Dieter Coppens

Leefbare wereld voor de toekomst

Midden februari begint de aanplant. “Het wordt een heel divers, inheems bos. In het begin zal het nog een bosrand zijn van omliggend bos, maar ook kleinere boompjes zijn al waardevol, want de bloesems en vruchten trekken insecten aan”, zegt Coppens. “Ik ben blij dat ik een stukje kan teruggeven aan de natuur. Het is tijd dat we het heft in eigen handen nemen, want mijn kinderen en andere generaties hebben ook recht op een leefbare wereld. Ik hoop met dit initiatief ook anderen te inspireren. Ongetwijfeld beschikken vele mensen of bedrijven over een braakliggend stuk grond om te bebossen. Je kan zelfs 25.000 euro subsidie per hectare ervoor krijgen als je dat doet. Ik ga alvast een tienduizendste van de Vlaamse doelstelling volbrengen. Nu de rest nog”, lacht hij.

